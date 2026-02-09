Ричмонд
Аронова вернулась к роли строгой училки на первых кадрах второго сезона «Олдскул»

В новых сериях популярного сериала Мария Павловна продолжит постигать мир современных подростков
Мария Аронова во втором сезоне сериала «Олдскул»
Мария Аронова во втором сезоне сериала «Олдскул»

Стартовали съемки второго сезона комедийного сериала «Олдскул», в котором Мария Аронова вернется к роли строгой учительницы математики старой закалки. На первых кадрах артистка предстает в уже привычном для зрителей образе — с нахмуренными бровями за очками в роговой оправе, в водолазках с высоким горлом и аккуратно собранными волосами.

Мария Аронова на съемках второго сезона сериала «Олдскул»
Мария Аронова на съемках второго сезона сериала «Олдскул»

В новых сериях героиня Ароновой — Мария Павловна — продолжит налаживать отношения с дочерью (Надежда Жарычева) и внучкой (Таисья Калинина) и искать общий язык с современными подростками. В школе «Фаворит» появятся новые сотрудники, директор столкнется с кризисом среднего возраста, а ученики и члены педагогического состава будут переживать неожиданные изменения в школьной и личной жизни.

Надежда Жарычева и Роман Маякин во втором сезоне сериала «Олдскул»
Надежда Жарычева и Роман Маякин во втором сезоне сериала «Олдскул»
Мария Аронова во втором сезоне сериала «Олдскул»
Мария Аронова во втором сезоне сериала «Олдскул»
Таисья Калинина и Александр Жигалкин на съемках второго сезона сериала «Олдскул»
Таисья Калинина и Александр Жигалкин на съемках второго сезона сериала «Олдскул»

Помимо Ароновой, Жарычевой и Калининой, к своим ролям вернутся Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов, Дэниел Барнс, Анастасия Имамова и другие артисты. Режиссером новых эпизодов выступает постановщик первого сезона Александр Жигалкин.

Дэниел Барнс во втором сезоне сериала «Олдскул»
Дэниел Барнс во втором сезоне сериала «Олдскул»
Мария Аронова во втором сезоне сериала «Олдскул»
Мария Аронова во втором сезоне сериала «Олдскул»
Игорь Хрипунов во втором сезоне сериала «Олдскул»
Игорь Хрипунов во втором сезоне сериала «Олдскул»

Второй сезон сериала «Олдскул» выйдет в онлайн-кинотеатрах Premier и Start. Дата выхода новых серий пока неизвестна.