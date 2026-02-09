Стартовали съемки второго сезона комедийного сериала «Олдскул», в котором Мария Аронова вернется к роли строгой учительницы математики старой закалки. На первых кадрах артистка предстает в уже привычном для зрителей образе — с нахмуренными бровями за очками в роговой оправе, в водолазках с высоким горлом и аккуратно собранными волосами.
В новых сериях героиня Ароновой — Мария Павловна — продолжит налаживать отношения с дочерью (Надежда Жарычева) и внучкой (Таисья Калинина) и искать общий язык с современными подростками. В школе «Фаворит» появятся новые сотрудники, директор столкнется с кризисом среднего возраста, а ученики и члены педагогического состава будут переживать неожиданные изменения в школьной и личной жизни.
Помимо Ароновой, Жарычевой и Калининой, к своим ролям вернутся Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов, Дэниел Барнс, Анастасия Имамова и другие артисты. Режиссером новых эпизодов выступает постановщик первого сезона Александр Жигалкин.
Второй сезон сериала «Олдскул» выйдет в онлайн-кинотеатрах Premier и Start. Дата выхода новых серий пока неизвестна.