Стартовали съемки второго сезона комедийного сериала «Олдскул», в котором Мария Аронова вернется к роли строгой учительницы математики старой закалки. На первых кадрах артистка предстает в уже привычном для зрителей образе — с нахмуренными бровями за очками в роговой оправе, в водолазках с высоким горлом и аккуратно собранными волосами.