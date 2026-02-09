Ричмонд
Названа вероятная причина смерти Ольги Чиповской

Наиболее вероятная причина — тромб, сообщил близкий к окружению семьи актрисы
Ольга Чиповская
Ольга ЧиповскаяИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вероятной причиной смерти заслуженной артистки РФ Ольги Чиповской стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к окружению семьи актрисы.

«Наиболее вероятная причина — тромб. У Ольги Чиповской были проблемы с сосудами. Последний раз на сцену она вышла 30 декабря», — сказал собеседник агентства.

4 февраля Театр Вахтангова сообщил о том, что Ольга Чиповская умерла в возрасте 67 лет. Церемония прощания с ней прошла 9 февраля в Большом портретном фойе театра. Похоронят актрису на Хованском кладбище.