В Театре Вахтангова простились с Ольгой Чиповской

Гроб с телом актрисы выносили из здания театра под долгие аплодисменты
Анна Чиповская на прощании с мамой, заслуженной артисткой РФ Ольгой Чиповской
Анна Чиповская на прощании с мамой, заслуженной артисткой РФ Ольгой ЧиповскойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ, актрисой театра и кино Ольгой Чиповской прошла в Большом портретном фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.

4 февраля Театр Вахтангова сообщил о том, что Ольга Чиповская умерла в возрасте 67 лет. Причина смерти не уточняется.

Анна Чиповская
Анна ЧиповскаяИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Близкие, коллеги и поклонники творчества актрисы начали собираться у входа в Театр Вахтангова еще до официального времени начала прощания. Двери театра открылись ровно в 10:00 мск. На экранах на фасаде здания до сих пор продолжают транслироваться черно-белые снимки из творческой и закулисной жизни Чиповской.

Павел Табаков на прощании с заслуженной артисткой РФ Ольгой Чиповской
Павел Табаков на прощании с заслуженной артисткой РФ Ольгой ЧиповскойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Гроб с телом актрисы был установлен в Большом портретном фойе, его окружили оранжевыми розами. Проститься с заслуженной артисткой пришли ее дочь Анна, директор театра Кирилл Крок, главный режиссер Анатолий Шульев, народный артист РФ Евгений Князев, народная артистка РСФСР Людмила Максакова, режиссер Яна Сексте, актеры Павел Табаков, Павел Попов, Юрий Чурсин, Александр Сирин, Александр Самойленко, младшее и старшее поколение труппы, доктор искусствоведения, профессор Дмитрий Трубочкин. Венки в память о Чиповской прислали Министерство культуры России, коллектив вахтанговцев и другие. Церемония прощания продлилась до полудня.

Анна Чиповская на прощании с мамой, заслуженной артисткой РФ Ольгой Чиповской
Анна Чиповская на прощании с мамой, заслуженной артисткой РФ Ольгой ЧиповскойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Юрий Чурсин на прощании с заслуженной артисткой РФ Ольгой Чиповской
Юрий Чурсин на прощании с заслуженной артисткой РФ Ольгой ЧиповскойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Анна Чиповская и Юрий Чурсин
Анна Чиповская и Юрий ЧурсинИсточник: Агентство городских новостей «Москва»
Анна Чиповская и Павел Табаков на прощании с заслуженной артисткой РФ Ольгой Чиповской
Анна Чиповская и Павел Табаков на прощании с заслуженной артисткой РФ Ольгой ЧиповскойИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

«У Оли был такой юмор: мы смеялись до упаду. Я никогда ни кем так не смеялась — очень едкий, сочный, мощный юмор. <…> И, конечно, какой бы режиссер к нам ни пришел, он хотел работать с Олей. <…> Какое же звено выпало — и из моей жизни, и из жизни театра. Я буду очень скучать», — поделилась актриса Ирина Дымченко.

Гроб с телом актрисы выносили из здания Театра Вахтангова под долгие аплодисменты. Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище.

Об актрисе

Ольга Чиповская, фото: соцсети
Ольга Чиповская, фото: соцсети

Чиповская родилась в 1958 году. В 1980-м окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. В том же году принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Дебютом стал ввод на роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Затем последовали Адельма в «Принцессе Турандот», Мими («Три возраста Казановы»), Габриэль («Старинные русские водевили»), Веселкина («Варвары»), Абигайль («Стакан воды»), Фаншетта («Два часа в Париже с одним антрактом»), Манюшка («Зойкина квартира»), Секлита Пилиповна Лымариха («За двумя зайцами…»), Дорис («Девичник над вечным покоем»), Розалия Солимене («Филумена Мартурано» в спектакле «Пристань»), Капитолина Петровна («Баба Шанель»).

В текущем сезоне исполняла роли в спектаклях «Улыбнись нам, Господи», «Война и мир», «Театр». В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фильмография актрисы насчитывает около 10 проектов.