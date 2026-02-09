За билетами на первый спектакль Михаила Ефремова после УДО выстроилась очередь

Люди выстроились в очереди, чтобы приобрести билеты на первый спектакль артиста Михаила Ефремова после его выхода из тюрьмы. Соответствующие кадры демонстрирует корреспондент Life.ru.
Возвращение актера не сцену произвело фурор. Известно, что Ефремова взял в театральную труппу Никита Михалков. В постановке «Без свидетелей» также примет участие дочь режиссера Анна Михалкова. При этом свои чувства по поводу репетиций Ефремов не раскрывает, предпочитая отмалчиваться.
Пьеса «Без свидетелей» состоится на сцене театра «Мастерская 12» 25 и 26 марта. Ее создали Никита Михалков и Александр Адабашьян. Спектакль рассказывает историю бывших супругов, которые случайно встречаются наедине спустя много лет после расставания. Спокойный диалог персонажей постепенно раскрывает глубокие личные драмы, полные невысказанных обид и болезненных воспоминаний. Герои оказываются перед необходимостью задать друг другу вопросы, ответы на которые требуют от них серьезного риска.
Ранее российский режиссер рассказал о работе с Ефремовым над новым спектаклем.