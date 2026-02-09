Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

За билетами на первый спектакль Михаила Ефремова после УДО выстроилась очередь

Возвращение актера не сцену произвело фурор
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Люди выстроились в очереди, чтобы приобрести билеты на первый спектакль артиста Михаила Ефремова после его выхода из тюрьмы. Соответствующие кадры демонстрирует корреспондент Life.ru.

Возвращение актера не сцену произвело фурор. Известно, что Ефремова взял в театральную труппу Никита Михалков. В постановке «Без свидетелей» также примет участие дочь режиссера Анна Михалкова. При этом свои чувства по поводу репетиций Ефремов не раскрывает, предпочитая отмалчиваться.

Пьеса «Без свидетелей» состоится на сцене театра «Мастерская 12» 25 и 26 марта. Ее создали Никита Михалков и Александр Адабашьян. Спектакль рассказывает историю бывших супругов, которые случайно встречаются наедине спустя много лет после расставания. Спокойный диалог персонажей постепенно раскрывает глубокие личные драмы, полные невысказанных обид и болезненных воспоминаний. Герои оказываются перед необходимостью задать друг другу вопросы, ответы на которые требуют от них серьезного риска.

Ранее российский режиссер рассказал о работе с Ефремовым над новым спектаклем.