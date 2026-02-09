За билетами на первый спектакль Михаила Ефремова после УДО выстроилась очередь

Пьеса «Без свидетелей» состоится на сцене театра «Мастерская 12» 25 и 26 марта. Ее создали Никита Михалков и Александр Адабашьян. Спектакль рассказывает историю бывших супругов, которые случайно встречаются наедине спустя много лет после расставания. Спокойный диалог персонажей постепенно раскрывает глубокие личные драмы, полные невысказанных обид и болезненных воспоминаний. Герои оказываются перед необходимостью задать друг другу вопросы, ответы на которые требуют от них серьезного риска.