Когда Андрею Тарковскому предложили спасти неудачный фильма Эдуарда Абалова, который должен был быть режиссером, его ключевой идеей стало введение снов. Он заявил: «Иван видит сны. Ему снится та жизнь, которой он лишен, обыкновенное детство. В снах должно быть обыкновенное счастливое детство. В жизни — та страшная нелепость, которая происходит, когда ребенок вынужден воевать». Эта концепция потребовала полной перестройки сценария, который вместе с Тарковским всего за две с половиной недели переписал его друг, будущий режиссер Андрей Кончаловский.