Дрю Бэрримор кардинально изменила имидж и показала результат

Американская актриса Дрю Бэрримор показала внешность с кардинально новым имиджем. Публикация появилась в Instagram «Шоу Дрю Бэрримор».
50-летняя знаменитость и ее 65-летняя подруга Валери Бертинелли, у которых изначально были каштановые оттенки волос, воспользовались услугами звездного парикмахера Криса Эпплтона. На размещенных кадрах женщины продемонстрировали обновленный внешний вид с седыми волосами.
При этом в ролике не уточнялось, парик или краску использовал Эпплтон для преображения.
«Седые волосы… вызов принят», — гласила подпись.
Ранее Дрю Бэрримор сняла на видео свои морщины.