Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дрю Бэрримор кардинально изменила имидж и показала результат

Американская актриса Дрю Бэрримор показала внешность с седыми волосами

Американская актриса Дрю Бэрримор показала внешность с кардинально новым имиджем. Публикация появилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ) «Шоу Дрю Бэрримор». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дрю Бэрримор, фото: соцсети
Дрю Бэрримор, фото: соцсети

50-летняя знаменитость и ее 65-летняя подруга Валери Бертинелли, у которых изначально были каштановые оттенки волос, воспользовались услугами звездного парикмахера Криса Эпплтона. На размещенных кадрах женщины продемонстрировали обновленный внешний вид с седыми волосами.

При этом в ролике не уточнялось, парик или краску использовал Эпплтон для преображения.

«Седые волосы… вызов принят», — гласила подпись.

Ранее Дрю Бэрримор сняла на видео свои морщины.