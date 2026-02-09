Номинант на «Оскар» Бронзит оценил шансы на победу

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Троекратный номинант на премию «Оскар», российский режиссер анимационных фильмов, сценарист и художник-аниматор Константин Бронзит считает, что у всех пяти претендентов в его номинации есть равные шансы на победу. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
«Я отдаю себе отчет, что я сделал не самый лучший фильм в своей карьере. То есть яркого фильма-лидера нет. А это значит, что шансы есть у всех. В том числе и у меня», — сказал Бронзит.
По его словам, в 2026 году в номинации представлены разноплановые работы. «Если сейчас спокойно окинуть поляну из пяти номинантов, то выясняется, что у каждого фильма есть свои достоинства и недостатки», — добавил режиссер.
Бронзит был номинирован в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Вместе с ним в этой номинации представлены фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «План отступления» и «Бабочка». Лента «Три сестры» стала третьей работой режиссера, номинированной на премию Американской киноакадемии «Оскар» в этой категории. Ранее номинировались «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» — в 2009 и 2016 годах соответственно.