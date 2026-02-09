Ричмонд
Бывший муж Анны Чиповской поддержал актрису на прощании с ее матерью

Ольга Чиповская ушла из жизни 4 февраля. Актрисе было 67 лет
Анна Чиповская
Анна ЧиповскаяИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

Сегодня, 9 февраля, в Театре имени Вахтангова состоялось прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской. Актриса ушла из жизни 4 февраля 2026 года. Ей было 67 лет. Причину ее смерти не сообщают.

Одной из первых на траурную церемонию приехала ее дочь — Анна Чиповская. 38-летняя актриса стояла у гроба матери и встречала коллег и знакомых, которые пришли проститься с Ольгой Евгеньевной. Проводить в последний путь артистку пришел и Дмитрий Ендальцев, бывший муж Анны Чиповской.

Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская

Актер появился на прощании с букетом белых цветов. Он подошел к экс-жене, обнял ее и поцеловал в щеку.

Напомним, актеры познакомились в 2017 году на съемках фильма «Гороскоп на удачу». В 2023-м они тайно сыграли свадьбу. В начале 2025-го появились слухи о том, что Чиповская и Ендальцев развелись. Причин расставания они не называли.

Актеры, по всей видимости, остались в хороших отношениях. В 2025 году Чиповская отмечала свой день рождения в компании бывшего мужа. 