Сегодня, 9 февраля, в Театре имени Вахтангова состоялось прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской. Актриса ушла из жизни 4 февраля 2026 года. Ей было 67 лет. Причину ее смерти не сообщают.
Одной из первых на траурную церемонию приехала ее дочь — Анна Чиповская. 38-летняя актриса стояла у гроба матери и встречала коллег и знакомых, которые пришли проститься с Ольгой Евгеньевной. Проводить в последний путь артистку пришел и Дмитрий Ендальцев, бывший муж Анны Чиповской.
Актер появился на прощании с букетом белых цветов. Он подошел к экс-жене, обнял ее и поцеловал в щеку.
Напомним, актеры познакомились в 2017 году на съемках фильма «Гороскоп на удачу». В 2023-м они тайно сыграли свадьбу. В начале 2025-го появились слухи о том, что Чиповская и Ендальцев развелись. Причин расставания они не называли.
Актеры, по всей видимости, остались в хороших отношениях. В 2025 году Чиповская отмечала свой день рождения в компании бывшего мужа.