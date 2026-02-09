«Союзмультфильм» и студия «Хроники» создадут фильм о будущем ИИ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» подписала соглашение о сотрудничестве с тюменской компанией «Хроники» для создания полнометражного анимационного фильма «Роби», посвященного развитию технологий и роли искусственного интеллекта в жизни человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».
«Киностудия “Союзмультфильм” подписала соглашение о сотрудничестве с тюменской компанией “Хроники” для создания полнометражного анимационного фильма “Роби”. В рамках достигнутых договоренностей “Союзмультфильм” предоставит экспертную поддержку тюменским коллегам, консультируя их по вопросам сценарного и визуального решения. В свою очередь, студия “Хроники” будет отвечать за разработку и производство фильма», — говорится в сообщении.
В центре сюжета мальчик Роби, живущий в постапокалиптическом мире, где технологический прогресс стал самоцелью, а человеческие ценности оказались утрачены. Герой, сохранивший внутреннюю гармонию, вместе с друзьями открывает мир роботов и показывает, что искусственный интеллект может стать инструментом творчества и развития, а не заменой человеку. История вдохновлена книгами «Хроники разбитого мира» и поднимает актуальные вопросы взаимодействия человека и технологий.
Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев отметил, что фантастический мир, созданный коллегами из Тюменской области, показался студии актуальным и многогранным.
«Сегодня мы живем в момент, когда технологии развиваются стремительно, и особенно важно говорить об этом честно и открыто. Мир, придуманный авторами, позволяет взглянуть на происходящие изменения глазами детей с искренностью, воображением и верой в созидательную силу человека. Нам близок такой подход, потому что он помогает не только обсуждать риски, но и формировать ответственное и вдохновляющее представление о будущем», — подчеркнул он.
В настоящее время завершается работа над сценарием и визуальными образами героев. Студия «Хроники» планирует представить фильм на питчинге Фонда кино летом 2026 года и ведет поиск партнеров для реализации проекта.