«Союзмультфильм» и студия «Хроники» создадут фильм о будущем ИИ

«Сегодня мы живем в момент, когда технологии развиваются стремительно, и особенно важно говорить об этом честно и открыто. Мир, придуманный авторами, позволяет взглянуть на происходящие изменения глазами детей с искренностью, воображением и верой в созидательную силу человека. Нам близок такой подход, потому что он помогает не только обсуждать риски, но и формировать ответственное и вдохновляющее представление о будущем», — подчеркнул он.