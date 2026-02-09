Дочь Веры Глаголевой показала сыновей от Овечкина на отдыхе в Дубае

Хоккеист официально зарегистрировал отношения с младшей дочерью актрисы Веры Глаголевой 8 августа 2016 года. Тогда пара просто расписалась, а свадьба с большим количеством гостей состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года. 18 августа 2018 года у пары родился первенец, которого назвали Сергеем в честь брата хоккеиста, а 27 мая 2020 года у Овечкиных появился мальчик Илья.