Дочь Веры Глаголевой показала сыновей от Овечкина на отдыхе в Дубае

Дочь актрисы Веры Глаголевой и жена хоккеиста Александра Овечкина Настасия сняла сыновей на отдыхе в Дубае. Семилетний Сергей и пятилетний Илья позировали своей матери в похожих нарядах, которые она подобрала для них. Модель Настасия Овечкина опубликовала фото с детьми в личном блоге.
Спортсмен с семьей проводит отпуск в одном из самых дорогих отелей Дубая. Во время ужина в ресторане Овечкин получил торт от шеф-повара с посланием. Десерт был оформлен в виде шайбы с надписью «На пути к 1 тыс. голов».
Хоккеист официально зарегистрировал отношения с младшей дочерью актрисы Веры Глаголевой 8 августа 2016 года. Тогда пара просто расписалась, а свадьба с большим количеством гостей состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года. 18 августа 2018 года у пары родился первенец, которого назвали Сергеем в честь брата хоккеиста, а 27 мая 2020 года у Овечкиных появился мальчик Илья.
Ранее дочери Веры Глаголевой почтили ее память в Париже в день 70-летия актрисы.