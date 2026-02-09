Актриса Екатерина Волкова показала свою 17-летнюю дочь от Лимонова

Звезда «Скорой помощи» рассказала подписчикам, что Александра в очередной раз хотела помочь бездомному животному. Подросток просила у матери разрешения забрать его к себе, чтобы потом пристроить в добрые руки. Знаменитость не была в восторге от этой идеи, но не стала препятствовать желанию дочери.