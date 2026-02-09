Ричмонд
Актриса Екатерина Волкова показала свою 17-летнюю дочь от Лимонова

Актриса Екатерина Волкова опубликовала редкие кадры с дочерью от Лимонова

Актриса Екатерина Волкова показала в соцсети свою 17-летнюю дочь от писателя Эдуарда Лимонова.

Екатерина Волкова с дочерью / фото: соцсети
Звезда «Скорой помощи» рассказала подписчикам, что Александра в очередной раз хотела помочь бездомному животному. Подросток просила у матери разрешения забрать его к себе, чтобы потом пристроить в добрые руки. Знаменитость не была в восторге от этой идеи, но не стала препятствовать желанию дочери.

«У вас часто дети просят забрать кошечку домой?» — обратилась к аудитории звезда.

Подписчики артистки активно прокомментировали ее пост: «Боже мой. Когда Саша так выросла?», «Саша такая красотка стала, вся в маму», «Какой добрый ребенок», «Добрая прекрасная душа», «Саша — умница и красавица», «Прекрасную во всех смыслах дочь воспитали», «Чудесная Александра».

