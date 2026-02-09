Звезда «Папиных дочек» показала повзрослевшего первенца от Артура Смольянинова

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала повзрослевшего первенца от актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов). Артистка сняла на фото, как сын помогал ей на кухне во время завтрака. Она опубликовала домашнее фото с 10-летним Артуром в соцсети.
«По выходным завтрак готовит корзиночка», — отметила она.
У актрисы двое детей от Смольянинова: помимо Артура, она воспитывает семилетнего Марка. Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом мальчиков, но сохранила с ним хорошие отношения. Звезда неоднократно подчеркивала в соцсетях, что не собирается покидать Россию вслед за бывшим мужем, который уехал после начала СВО.
В 2024 году знаменитость перестала скрывать отношения с коллегой Романом Набатовым. А 19 июня того же года призналась, что вновь стала матерью. Мельникова опубликовала в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения возлюбленного. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика звезда снялась с их общим ребенком на руках, удивив фанатов. Актриса тщательно скрывала свою третью беременность, но позже призналась, что растит дочь Елизавету.
Ранее Дарья Мельникова рассказала, как новый муж изменил ее жизнь.