Звезда «Папиных дочек» показала повзрослевшего первенца от Артура Смольянинова

В 2024 году знаменитость перестала скрывать отношения с коллегой Романом Набатовым. А 19 июня того же года призналась, что вновь стала матерью. Мельникова опубликовала в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения возлюбленного. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика звезда снялась с их общим ребенком на руках, удивив фанатов. Актриса тщательно скрывала свою третью беременность, но позже призналась, что растит дочь Елизавету.