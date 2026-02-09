Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Папиных дочек» показала повзрослевшего первенца от Артура Смольянинова

Актриса Дарья Мельникова опубликовала фото с первенцем от первого мужа

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала повзрослевшего первенца от актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов). Артистка сняла на фото, как сын помогал ей на кухне во время завтрака. Она опубликовала домашнее фото с 10-летним Артуром в соцсети.

Дарья Мельникова показала сына / фото: соцсети
Дарья Мельникова показала сына / фото: соцсети

«По выходным завтрак готовит корзиночка», — отметила она.

У актрисы двое детей от Смольянинова: помимо Артура, она воспитывает семилетнего Марка. Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом мальчиков, но сохранила с ним хорошие отношения. Звезда неоднократно подчеркивала в соцсетях, что не собирается покидать Россию вслед за бывшим мужем, который уехал после начала СВО. 

В 2024 году знаменитость перестала скрывать отношения с коллегой Романом Набатовым. А 19 июня того же года призналась, что вновь стала матерью. Мельникова опубликовала в соцсетях видео, которое смонтировала ко дню рождения возлюбленного. Она назвала артиста мужем, сообщив таким образом об их тайной свадьбе, а в конце ролика звезда снялась с их общим ребенком на руках, удивив фанатов. Актриса тщательно скрывала свою третью беременность, но позже призналась, что растит дочь Елизавету.

Ранее Дарья Мельникова рассказала, как новый муж изменил ее жизнь.