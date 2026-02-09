Звезда «Не родись красивой» о травме ноги: «Оказали помощь»

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Уварову, прославившуюся в роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», госпитализировали с травмой ноги. Канал утверждал, что актриса получила ее во время катания на коньках в районе Хамовников. В спектаклях актрису пришлось заменить.