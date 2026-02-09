Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Не родись красивой» о травме ноги: «Оказали помощь»

Актриса Уварова получила незначительную травму ноги
Нелли Уварова
Нелли УвароваИсточник: Алексей Молчановский

Российская актриса Нелли Уварова уточнила сообщения о полученной травме ноги. Ее цитирует NEWS.ru.

Актриса заверила, что скоро вернется к работе.

«Травма незначительная. Оказали помощь и отпустили домой», — рассказала она.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Уварову, прославившуюся в роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», госпитализировали с травмой ноги. Канал утверждал, что актриса получила ее во время катания на коньках в районе Хамовников. В спектаклях актрису пришлось заменить.