«Это просто угар, честно говоря. Я не знаю, как мы отнеслись… Во-первых, мы искренне были рады все. Но это шок. В это невозможно поверить, что вот этот Юра, который на курсе что-то непонятное исполнял. Хотя изначально было понятно, что он очень талантлив», — отметила Мельникова в подкасте «Не мамкай!».