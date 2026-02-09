Ричмонд
«За ним стоит великая женщина»: однокурсница Юры Борисова о его успехе в Голливуде

Дарья Мельникова вспомнила, что в театральном институте актер был веселым и суперъярким
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова

Дарья Мельникова рассказала, как она и однокурсники отреагировали на мировой успех Юры Борисова, с которым училась в Щепкинском театральном училище. 

По словам звезды «Папиных дочек», новость о том, что Борисов получил номинации на престижные международные премии, включая «Оскар» за роль в американском фильме «Анора», стала для них настоящим шоком.

«Это просто угар, честно говоря. Я не знаю, как мы отнеслись… Во-первых, мы искренне были рады все. Но это шок. В это невозможно поверить, что вот этот Юра, который на курсе что-то непонятное исполнял. Хотя изначально было понятно, что он очень талантлив», — отметила Мельникова в подкасте «Не мамкай!».

Актриса вспомнила, что во время учебы Борисов был веселым и часто представал в образе «дурачка».

Юра Борисов
Юра Борисов

«Он был как бы немножко всегда… Ну, дурачок. И никто его особо всерьез не воспринимал, хотя, конечно, он был суперъяркий, выделялся и всегда был в первых главных ролях. Но это было неожиданно», — заявила звезда.

По мнению Мельниковой, важную роль в карьере Борисова сыграла его жена Анна Шевчук.

Юра Борисов с семьей на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Юра Борисов с семьей на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

«Я думаю, очень большую роль в его становлении и вообще в его пути сыграла Аня Шевчук. За ним стоит великая женщина. Это та самая история, где за великим мужчиной стоит великая женщина. Здесь эта история — точно победа Ани Шевчук», — заключила Мельникова.

Юра Борисов познакомился со своей женой Анной Шевчук во время учебы в Щепкинском училище. В 2014 году звезды сыграли свадьбу.

У супругов есть две дочери — десятилетняя Марфа и восьмилетняя Акулина.

Ранее жена Юры Борисова показала, как актер веселится с дочерями на отдыхе за городом. 