Жизель Бундхен впервые показала обручальное кольцо

Модель засняли на велопрогулке

Супермодель Жизель Бундхен впервые продемонстрировала свое обручальное кольцо после того, как тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Жизель Бюндхен с мужем и сыном
Жизель Бюндхен с мужем и сыномИсточник: Соцсети

Папарацци засняли Бундхен 6 февраля в Майами. Супермодель каталась на велосипеде вместе со своим годовалым сыном. Манекенщица была запечатлена в белой толстовке, серых легинсах, светлых кроссовках и кепке. Звезда подиумов собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

20 декабря издание Page Six сообщило, что Жизель Бундхен тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Церемония прошла в доме модели в штате Флорида в присутствии небольшого числа родственников и близких. После торжества супермодель улетела в Бразилию. Фотографии со свадьбы пара не публиковала.

5 февраля прошлого года таблоид TMZ рассказал, что Жизель Бундхен стала матерью в третий раз. Дату и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Позже манекенщица опубликовала фото с малышом, но скрыла его лицо.