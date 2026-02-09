Жизель Бундхен впервые показала обручальное кольцо

Супермодель Жизель Бундхен впервые продемонстрировала свое обручальное кольцо после того, как тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци засняли Бундхен 6 февраля в Майами. Супермодель каталась на велосипеде вместе со своим годовалым сыном. Манекенщица была запечатлена в белой толстовке, серых легинсах, светлых кроссовках и кепке. Звезда подиумов собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.
20 декабря издание Page Six сообщило, что Жизель Бундхен тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Церемония прошла в доме модели в штате Флорида в присутствии небольшого числа родственников и близких. После торжества супермодель улетела в Бразилию. Фотографии со свадьбы пара не публиковала.
5 февраля прошлого года таблоид TMZ рассказал, что Жизель Бундхен стала матерью в третий раз. Дату и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Позже манекенщица опубликовала фото с малышом, но скрыла его лицо.