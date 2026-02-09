Жизель Бундхен впервые показала обручальное кольцо

20 декабря издание Page Six сообщило, что Жизель Бундхен тайно вышла замуж за тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Церемония прошла в доме модели в штате Флорида в присутствии небольшого числа родственников и близких. После торжества супермодель улетела в Бразилию. Фотографии со свадьбы пара не публиковала.