В Театре Вахтангова началось прощание с Ольгой Чиповской

Чиповская родилась в 1958 году. В 1980-м окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. В том же году принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Дебютом был ввод на роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Затем последовали Адельма в «Принцессе Турандот», Мими («Три возраста Казановы»), Габриэль («Старинные русские водевили»), Веселкина («Варвары»), Абигайль («Стакан воды»), Фаншетта («Два часа в Париже с одним антрактом»), Манюшка («Зойкина квартира»), Секлита Пилиповна Лымариха («За двумя зайцами…»), Дорис («Девичник над вечным покоем»), Розалия Солимене («Филумена Мартурано» в спектакле «Пристань»), Капитолина Петровна («Баба Шанель»).