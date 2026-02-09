В Театре Вахтангова началось прощание с Ольгой Чиповской

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ, актрисой театра и кино Ольгой Чиповской началась в Большом портретном фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.
4 февраля Театр Вахтангова сообщил о том, что Ольга Чиповская умерла в возрасте 67 лет. Причина смерти не уточняется.
Близкие, коллеги и поклонники творчества заслуженной артистки начали собираться у входа в Театр Вахтангова еще до официального времени начала прощания. На экранах на фасаде здания транслируются черно-белые снимки из творческой и закулисной жизни артистки. Двери театра открылись ровно в 10:00 мск. Планируется, что церемония продлится до полудня.
По завершении гражданской панихиды состоится отпевание, после чего, как сообщил ТАСС источник, Чиповскую похоронят на Хованском кладбище.
Об актрисе
Чиповская родилась в 1958 году. В 1980-м окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. В том же году принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Дебютом был ввод на роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Затем последовали Адельма в «Принцессе Турандот», Мими («Три возраста Казановы»), Габриэль («Старинные русские водевили»), Веселкина («Варвары»), Абигайль («Стакан воды»), Фаншетта («Два часа в Париже с одним антрактом»), Манюшка («Зойкина квартира»), Секлита Пилиповна Лымариха («За двумя зайцами…»), Дорис («Девичник над вечным покоем»), Розалия Солимене («Филумена Мартурано» в спектакле «Пристань»), Капитолина Петровна («Баба Шанель»).
В текущем сезоне исполняла роли в спектаклях «Улыбнись нам, Господи», «Война и мир», «Театр». В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фильмография актрисы насчитывает около 10 проектов.