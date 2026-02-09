Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лукерья Ильяшенко о травле из-за роли: «Мне писали: “Гори в аду”»

Актриса Ильяшенко призналась, что тяжело пережила травлю после «Сладкой жизни»
Лукерья Ильяшенко в сериале «Сладкая жизнь»
Лукерья Ильяшенко в сериале «Сладкая жизнь»

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, что после выхода сериала «Сладкая жизнь» она долгое время отказывалась от своей женственности из-за волны негативных комментариев. Об этом она сообщила в программе «Однажды» на НТВ.

В сериале знаменитость сыграла Леру — подругу главной героини Саши. Ее персонаж работает тренером по йоге и состоит в отношениях с обеспеченным, но женатым Вадимом.

«Из-за того, что после “Сладкой жизни” мне писали: “Разрушительница семей”, “Гори в аду”. Я пыталась очень долгие годы рушить эту сексуальность, которая во мне есть», — вспомнила актриса.

Звезда поделилась, что в тот период она переключилась на одежду свободного кроя, полностью отказавшись от облегающих нарядов. Она перестала использовать макияж, специально портила осанку, чтобы выглядеть менее привлекательно, и избегала ношения кружевного нижнего белья.

Со временем, отметила звезда, она поняла: нельзя наказывать себя за то, в чем не виновата. Сейчас актриса считает, что ее работа — игра персонажа — не оправдывает личную травлю, а природная внешность и харизма не должны вызывать стыд.

Ранее Лукерья Ильяшенко рассказала, где в России живут самые красивые мужчины.