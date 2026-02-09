Сергей Бурунов поставил в один ряд Брэда Питта и Александра Петрова

Уточняется, что Бурунова сильно впечатлили спортивная драма F1 с Питтом и сериал «Камбэк» с Петровым. Говоря о фильмах, которые произвели на актера особый эффект, он отметил кинокартины «Последний рубеж» и «Хищник. Планета смерти». Кроме того, была и кинолента, заставившая пустить Бурунова слезу.