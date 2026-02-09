Ричмонд
Сергей Бурунов поставил в один ряд Брэда Питта и Александра Петрова

Бурунов рассказал о самых лучших кинопроектах 2025 года
Сергей Бурунов
Сергей БуруновИсточник: Legion-Media.ru

Российский артист Сергей Бурунов поставил в один ряд голливудского актера Брэда Питта и российского актера Александра Петрова, роли которых ему особенно запомнились по фильмам ушедшего 2025 года. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что Бурунова сильно впечатлили спортивная драма F1 с Питтом и сериал «Камбэк» с Петровым. Говоря о фильмах, которые произвели на актера особый эффект, он отметил кинокартины «Последний рубеж» и «Хищник. Планета смерти». Кроме того, была и кинолента, заставившая пустить Бурунова слезу.

«От “Франкенштейна” даже всплакнул. F1 с Брэдом Питтом смотрел два с половиной часа просто как парализованный, ну и “Камбэк” с Саней Петровым», — отметил артист.

Ранее Сергей Бурунов рассказал, почему начал ходить к психологу.