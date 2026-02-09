Ричмонд
Бронзит предложил ввести маркировку для фильмов, созданных с ИИ

Мультипликатор при этом отметил, что опасения на счет искусственного интеллекта сильно преувеличены
Константин Бронзит
Константин Бронзит

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мультипликатор, троекратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит предложил на законодательном уровне подумать о маркировке для фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

«Мне кажется, пора на законодательном уровне подумать о маркировке “сгенерировано искусственным интеллектом”. Мы же маркируем возрастные категории контента. Хотя про эту маркировку тоже, помню, шумели: “Ой-ой, что за такие ограничения свобод художников?” Оказалось, полезная вещь», — сказал Бронзит в интервью ТАСС.

При этом он считает, что опасения на счет ИИ сильно преувеличены, и нейросети станут инструментом, работающим на благо кинематографа.

«С другой стороны, в связи с ускорением производства мир уже оказался перенасыщен цифровой информацией: фильмиками, рилсами и всем остальным. И непрофессиональный зритель, который не умеет отличать хорошее от плохого, просто утонет в этом потоке», — добавил он.

По мнению Бронзита, страх многих мультипликаторов из-за того, что ИИ может оставить их без работы, не лишен оснований, но, тем не менее, преувеличен.

«Хотя, на мой взгляд, в ближайшем будущем кинематограф не будет полностью полагаться на искусственный интеллект. Я лично рассматриваю ИИ как мощный, доселе неведомый инструмент. Когда-то человек рисовал углем на стенах пещеры, потом появилась чернильница с пером, потом шариковая ручка, клавиатура, компьютерная графика, теперь ИИ. Но пока ручной труд в творчестве никуда не исчез», — резюмировал он.