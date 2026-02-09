Бронзит предложил ввести маркировку для фильмов, созданных с ИИ

«Хотя, на мой взгляд, в ближайшем будущем кинематограф не будет полностью полагаться на искусственный интеллект. Я лично рассматриваю ИИ как мощный, доселе неведомый инструмент. Когда-то человек рисовал углем на стенах пещеры, потом появилась чернильница с пером, потом шариковая ручка, клавиатура, компьютерная графика, теперь ИИ. Но пока ручной труд в творчестве никуда не исчез», — резюмировал он.