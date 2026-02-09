Культуролог объяснила рост популярности турецких сериалов в России

Эксперт отметила, что ключевым фактором стала близость культурных кодов, которая проявляется в акценте на семейных ценностях, вопросах чести, моральном выборе и драме человеческих отношений. Пока в западных сериалах доминирует индивидуализм и ироничная дистанция, турецкие телевизионщики опираются на искренность и серьезное отношение к конфликтам, что делает их ближе российским зрителям.