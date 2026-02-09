Бронзит считает, что российским аниматорам нужно делать меньше сказок

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Отечественным аниматорам следует отойти от жанра сказок из-за того, что индустрия переполнена работами на эту тему. Таким мнением в интервью ТАСС поделился трехкратный номинант на премию «Оскар» российский режиссер анимационных фильмов, сценарист и художник-аниматор Константин Бронзит.
«Слишком много делается сказок. Это меня страшно удивляет. Хочется воскликнуть: ребята, найдите, наконец, другие истории!» — заявил режиссер.
Отвечая на вопрос, как можно решить подобную проблему, Бронзит признался, что ему нечего ответить.
«Ответа у меня нет. Я не против сказок. Например, Юрий Норштейн снял три сказки, которые стали классикой нашей анимации: “Лиса и Заяц”, “Цапля и Журавль”, “Ежик в тумане”. Если снимать сказки на таком уровне психологического погружения, тогда вопросов нет», — заключил режиссер.
Лента «Три сестры» стала третьей работой режиссера, номинированной на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «лучший короткометражный анимационный фильм». Ранее номинировались «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» — в 2009 и 2016 годах соответственно.