Сергей Бурунов рассказал, почему «загнал себя»

Актер Бурунов признался, что «загнал себя», потому что не умеет отдыхать
Сергей Бурунов на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Сергей Бурунов на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Актер и телеведущий Сергей Бурунов считает, что «загнал себя», поскольку не умеет отдыхать. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Я просто не умею этого делать (отдыхать. — прим. ред.), оказывается. Загнал себя. Хотя отдыхать необходимо», — сказал артист.

По словам актера, для него отдых является возможностью проводить время с близкими, максимально при этом «отключаясь». Актер также отметил, что мечтает научиться спать, и, может быть, тогда у него получится отдыхать.

Описывая свое представление об отдыхе, звезда «Полицейского с Рублевки» перечислил ряд своих ассоциаций, среди них: баня, спа-салоны, спортзал, секс, сон, еда и поездки на море.

Ранее Сергей Бурунов рассказал, почему начал ходить к психологу.