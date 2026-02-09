Звезду «Не родись красивой» увезли на скорой с катка в Москве

Как сообщается в публикации, знаменитость госпитализировали из-за травмы ноги, которую она получила во время катания на коньках в Хамовниках. Mash утверждает, что актриса упала и сломала лодыжку. Вызванная на место происшествия скорая помощь доставила звезду «Не родись красивой» в больницу Склифосовского.