Звезду «Не родись красивой» увезли на скорой с катка в Москве

Исполнительнице главной роли в сериале «Не родись красивой» Нелли Уваровой вызвали скорую помощь в общественном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как сообщается в публикации, знаменитость госпитализировали из-за травмы ноги, которую она получила во время катания на коньках в Хамовниках. Mash утверждает, что актриса упала и сломала лодыжку. Вызванная на место происшествия скорая помощь доставила звезду «Не родись красивой» в больницу Склифосовского.
Другие детали не сообщаются. Также эту информацию не подтверждали представители артистки.
Ранее сообщалось, что поклонники не узнали Нелли Уварову.