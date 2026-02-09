Ричмонд
Звезду «Не родись красивой» увезли на скорой с катка в Москве

Mash: актриса Нелли Уварова госпитализирована с травмой ноги с катка в Москве
Нелли Уварова на съемках сериала «Развод по расчету»
Нелли Уварова на съемках сериала «Развод по расчету»

Исполнительнице главной роли в сериале «Не родись красивой» Нелли Уваровой вызвали скорую помощь в общественном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается в публикации, знаменитость госпитализировали из-за травмы ноги, которую она получила во время катания на коньках в Хамовниках. Mash утверждает, что актриса упала и сломала лодыжку. Вызванная на место происшествия скорая помощь доставила звезду «Не родись красивой» в больницу Склифосовского.

Другие детали не сообщаются. Также эту информацию не подтверждали представители артистки.

Ранее сообщалось, что поклонники не узнали Нелли Уварову.