Онлайн-кинотеатрам грозит остановка работы за нарушение закона о ценностях

МОСКВА, 9 февраля /ТАСС/. Штрафные санкции, а при неоднократных нарушениях закона о традиционных ценностях — приостановка деятельности сроком до 190 дней, могут грозить кинотеатрам и онлайн-площадкам. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
«Кинотеатры и онлайн-платформы получат штрафные санкции. Если же платформа допускает более двух нарушений, например, в течение года, ее деятельность может быть приостановлена на 190 дней. Сейчас также внесены новые поправки [в КоАП РФ], которые мы еще только будем рассматривать в Государственной думе. Это наказание вводится для того, чтобы стать существенной препоной для нарушения закона», — сказала Казакова. Она уточнила, что соответствующие нормы уже предусмотрены действующим законодательством, а новые поправки будут предполагать ужесточение ответственности.
Она подчеркнула, что работа по соблюдению законодательства в сфере кинопроката носит не карательный, а корректирующий характер. По ее словам, специалисты могут рекомендовать авторам внести изменения в фильм, если отдельные сцены не соответствуют заявленной возрастной категории.
«Авторы зачастую идут на изменения с творческим подходом, понимая, что это позволит охватить более широкую аудиторию. Министерство культуры заинтересовано в том, чтобы команды, которые снимают и выпускают кино, смогли выйти к зрителю, но при соблюдении законодательства», — отметила глава комитета.
Казакова добавила, что фильмы, не получившие прокатное удостоверение и не доработанные с учетом замечаний, не могут демонстрироваться широкой публике. При этом граждане также имеют право обращаться в Минкультуры с жалобами на возможные нарушения. «Если зрители усматривают в фильме сцену или смысл, который, по их мнению, нарушает законодательство, они могут направить обращение в министерство культуры и получить официальный ответ», — пояснила она.
О законе
Закон предусматривает, что фильмы, содержащие материалы, дискредитирующие духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание, не смогут получить прокатное удостоверение. Такие кинокартины будет запрещено распространять на сайтах в интернете, которые ежедневно посещает более 100 тыс. пользователей, доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы, а также в социальных сетях, которые ежедневно посещает более 500 тыс. пользователей.
Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным. 26 ноября Минкультуры РФ внесло изменения в свой приказ о предоставлении или отказе в выдаче прокатного удостоверения. В случае отказа министерства в прокате из-за несоответствия требованиям заявитель в течение суток получит соответствующее уведомление со дня принятия решения.