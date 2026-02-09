Онлайн-кинотеатрам грозит остановка работы за нарушение закона о ценностях

«Кинотеатры и онлайн-платформы получат штрафные санкции. Если же платформа допускает более двух нарушений, например, в течение года, ее деятельность может быть приостановлена на 190 дней. Сейчас также внесены новые поправки [в КоАП РФ], которые мы еще только будем рассматривать в Государственной думе. Это наказание вводится для того, чтобы стать существенной препоной для нарушения закона», — сказала Казакова. Она уточнила, что соответствующие нормы уже предусмотрены действующим законодательством, а новые поправки будут предполагать ужесточение ответственности.