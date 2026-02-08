Со звезды «Один дома» сняли обвинения в склонении к проституции

Представитель офиса окружного прокурора пояснил, что дело было закрыто по стандартной процедуре для подобных случаев. Актер прошел специальный курс, после чего обвинение в склонении к проституции было отклонено. Его адвокат Блэр Бер подтвердил закрытие дела и отметил, что решение было ожидаемым. По его словам, защита полностью удовлетворена итоговым решением по делу.