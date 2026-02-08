Анастасия Уколова показала, как отдыхает на «Черепашьем острове»

Анастасия Уколова проводит последние дни зимы в солнечном путешествии на Ко-Тау — «Черепашьем острове» в Сиамском заливе, Таиланд. Артистка наслаждается теплом Южно-Китайского моря вместе с трехлетним сыном Егором.
Звезда опубликовала серию ярких снимков с отдыха. На фотографиях Уколова предстала в шоколадном бикини, дополнив образ яркими аксессуарами.
Название острова Ко-Тау связано с богатой морской фауной — когда-то здесь активно обитали морские черепахи, которые откладывали яйца на местных пляжах. Сейчас это популярное место среди туристов, ищущих райский отдых и уединение с природой.
Напомним, в мае прошлого года Анастасия Уколова развелась со вторым мужем.