Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анастасия Уколова показала, как отдыхает на «Черепашьем острове»

Актриса отдыхает в Таиланде с маленьким сыном
Анастасия Уколова показала, как отдыхает на «Черепашьем острове»
Анастасия Уколова показала, как отдыхает на «Черепашьем острове»Источник: www_super_ru

Анастасия Уколова проводит последние дни зимы в солнечном путешествии на Ко-Тау — «Черепашьем острове» в Сиамском заливе, Таиланд. Артистка наслаждается теплом Южно-Китайского моря вместе с трехлетним сыном Егором.

Звезда опубликовала серию ярких снимков с отдыха. На фотографиях Уколова предстала в шоколадном бикини, дополнив образ яркими аксессуарами. 

Анастасия Уколова показала, как отдыхает на «Черепашьем острове»
Анастасия Уколова показала, как отдыхает на «Черепашьем острове»Источник: www_super_ru

Название острова Ко-Тау связано с богатой морской фауной — когда-то здесь активно обитали морские черепахи, которые откладывали яйца на местных пляжах. Сейчас это популярное место среди туристов, ищущих райский отдых и уединение с природой.

Напомним, в мае прошлого года Анастасия Уколова развелась со вторым мужем. 