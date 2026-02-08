Ричмонд
Российский режиссер рассказал о работе с Ефремовым над новым спектаклем

Адабашьян: Михаил Ефремов готов к выходу на сцену, он полон энергии
Александр Адабашьян
Александр АдабашьянИсточник: Legion-Media.ru

Российский режиссер Александр Адабашьян рассказал о работе с актером Михаилом Ефремовым над первым после выхода из колонии спектаклем. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Подъем».

По словам режиссера, Ефремов готов к выходу на сцену, он полон энергии и ему интересно работать. У него нет никаких конфликтов с режиссером или партнершей Анной Михалковой.

«По-человечески очень с ним спокойно всем», — отметил Адабашьян.

Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

По его словам, спектакль достаточно сложный, в нем много текста, а также ряд технических нюансов. Необходимо быть в разных мизансценах в конкретных местах.

25 и 26 марта актер сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей» Никиты Михалкова и Александра Адабашьяна. Его партнершей по сцене стала народная артистка России Анна Михалкова.