Звезда «Ворониных» Фроловцева вышла на связь после слухов о госпитализации

Анна Фроловцева вышла на связь после новостей о госпитализации. Звезда «Ворониных» назвала сплетнями слухи о том, что оказалась в больнице из‑за нарушений сердечных ритмов. 77‑летняя актриса на днях обращалась к врачам. Однако не поздно ночью, а днем, передает «КП».
«Обычная метеозависимость. Мы же все по‑разному реагируем на погоду. Я терпеть не могу все эти сплетни и слухи о здоровье…» — высказалась звезда.
Фроловцева заявила, что нигде не «светится» и не дает комментариев, так как не нуждается в соответствующей медийности.
«Надо быть милосерднее к людям», — подчеркнула актриса.
До этого сообщалось, что Фроловцева оказалась в больнице из‑за проблем с сердцем. Ранее она жаловалась на сильную боль в груди. Скорая, как уточнялось, зафиксировала выраженную аритмию, и актрису госпитализировали, выписав через несколько дней.