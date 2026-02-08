Ричмонд
Звезда «Ворониных» Фроловцева вышла на связь после слухов о госпитализации

Анна Фроловцева призналась, что обращалась к медикам из-за метеозависимости
Анна Фроловцева
Анна ФроловцеваИсточник: Legion-Media.ru

Анна Фроловцева вышла на связь после новостей о госпитализации. Звезда «Ворониных» назвала сплетнями слухи о том, что оказалась в больнице из‑за нарушений сердечных ритмов. 77‑летняя актриса на днях обращалась к врачам. Однако не поздно ночью, а днем, передает «КП».

«Обычная метеозависимость. Мы же все по‑разному реагируем на погоду. Я терпеть не могу все эти сплетни и слухи о здоровье…» — высказалась звезда.

Фроловцева заявила, что нигде не «светится» и не дает комментариев, так как не нуждается в соответствующей медийности.

«Надо быть милосерднее к людям», — подчеркнула актриса.

До этого сообщалось, что Фроловцева оказалась в больнице из‑за проблем с сердцем. Ранее она жаловалась на сильную боль в груди. Скорая, как уточнялось, зафиксировала выраженную аритмию, и актрису госпитализировали, выписав через несколько дней.