Звезда «Ворониных» Фроловцева вышла на связь после слухов о госпитализации

Анна Фроловцева вышла на связь после новостей о госпитализации. Звезда «Ворониных» назвала сплетнями слухи о том, что оказалась в больнице из‑за нарушений сердечных ритмов. 77‑летняя актриса на днях обращалась к врачам. Однако не поздно ночью, а днем, передает «КП».