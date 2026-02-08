Ричмонд
Сергей Безруков рассказал о романтизации сериала «Бригада»: «Этого не было»

Актер рассказал, что сериал «Бригада» слишком романтизирован
Сергей Безруков в сериале «Бригада»
Сергей Безруков в сериале «Бригада»

Актер Сергей Безруков, сыгравший Александра Беловa в культовом сериале «Бригада», в новом подкасте Dreamcast рассказал, что проект сильно романтизировал криминальные 90-е. По его словам, сериал стал «сказкой», а не точным отражением реальности.

«[Мне сказали] “Хочешь правду, Сергей? Вы сыграли сказку”. Но в эту сказку поверила вся страна», — признался актер.

По словам человека, который на самом деле был в бандитском мире, никакого братства, показанного в сериале, не существовало. «Там, где были деньги, — брат брата убивал. Такого братства не было. Этого не было», — заявил артист.

Безруков отметил, что подобные истории важно снимать, чтобы показать эпоху, но трагические финалы должны давать молодежи повод задуматься: «Сериалы должны не просто развлекать, а показывать последствия, чтобы люди делали правильные выводы».

Ранее Безруков поблагодарил жену, получая «Золотого орла». 