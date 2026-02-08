Звезда фильма «Брат» перенес операцию на открытом сердце

«28-го числа я закончил съемки, а 3 марта мне сделали открытую операцию на сердце. Сегодня я рассказываю об этом гордо, торжественно, улыбаясь. Но когда великий хирург Игорь Анатольевич Глушенко провел операцию, я его спросил уже с зашитой грудью: “Как же так? Я же целый месяц снимался в Петербурге на холоде в фильме — и ничего не чувствовал?” А он мне ответил: “Наверное, вы были слишком увлечены. Хотя сердце ваше давно страдало”. Так что свои сердечные страдания я посвящаю фильму “Красавица”», — сказал актер.