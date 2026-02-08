Ричмонд
Звезда фильма «Брат» перенес операцию на открытом сердце

Виктору Сухорукову сделали операцию после съемок фильма «Красавица»
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков

Народный артист России Виктор Сухоруков перенес операцию на открытом сердце сразу после съемок фильма «Красавица». Об этом артист рассказал «Известиям».

«28-го числа я закончил съемки, а 3 марта мне сделали открытую операцию на сердце. Сегодня я рассказываю об этом гордо, торжественно, улыбаясь. Но когда великий хирург Игорь Анатольевич Глушенко провел операцию, я его спросил уже с зашитой грудью: “Как же так? Я же целый месяц снимался в Петербурге на холоде в фильме — и ничего не чувствовал?” А он мне ответил: “Наверное, вы были слишком увлечены. Хотя сердце ваше давно страдало”. Так что свои сердечные страдания я посвящаю фильму “Красавица”», — сказал актер.

На широкие экраны картина выйдет 19 февраля. Она расскажет о подвиге ленинградцев, которые спасали животных местного зоопарка в голодные блокадные годы. Снял фильм Антон Богданов, известный широкой аудитории как актер сериала «Реальные пацаны». «Красавица» — уже не первая его режиссерская работа.