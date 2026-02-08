Бронзит не сталкивался с давлением в оскаровском комитете

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Троекратный номинант на премию «Оскар» российский режиссер анимационных фильмов, сценарист и художник-аниматор Константин Бронзит не сталкивался с каким-либо давлением со стороны коллег в процессе работы в оскаровском комитете Американской академии киноискусств. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Никоим образом. Я даже не понимаю, о чем идет речь, [когда говорят] “голосуй за этого, а за того не голосуй”. Нет, в академии это вообще строго запрещено», — сказал он, отвечая на вопрос.
Кроме того, Бронзит подтвердил, что по-прежнему является членом Американской академии киноискусств. «Да, никто вроде не исключал», — добавил режиссер.
Лента «Три сестры» стала третьей работой режиссера, номинированной на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Ранее номинировались «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» — в 2009 и 2016 годах соответственно.
Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее учреждения появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино. Первая церемония вручения наград состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в зале отеля Hollywood Roosevelt.