Том Хиддлстон принадлежит к той классической породе артистов, который прежде чем выйти на мировой масштаб, бился над Шекспиром на театральных подмостках. Но именно это сделало его таким универсалом. Хотя слава обрушилась на него вместе с шлемом и плащом Локи, он никогда не становился заложником одного образа. Его карьера насыщена экспериментами: от независимых драм до готических триллеров. К своему юбилею он подходит в статусе одного из самых востребованных актеров современности. Рассказываем, какие ленты сделали его знаменитым.
«Тор»
Именно с блокбастера 2011 года режиссера Кеннета Браны начался большой путь британского актера в массовом кино. «Тор» в одночасье превратил его в мировую звезду. При том, что изначально он претендовал как раз на роль самого бога грома. Для проб он даже набрал около 10 кг мышечной массы. Однако Брана, с которым они ранее работали в театре, увидел в нем идеального Локи — младшего брата главного героя, бога обмана и хитрости с длинными черными волосами. Да и будем честны, в Крисе Хемсворте гораздо больше скандинавского.
Локи стал одним из самых харизматичных и популярных злодеев Marvel, любимцем публики. Получился не просто картонный антагонист, а сложный персонаж с глубокой травмой, который отчаянно пытается заслужить любовь и признание. Вот только его поступки чаще имеют обратный эффект. Позже историю Локи раскрыли еще глубже в одноименном сериале. Оба сезона вызвали восторженные реакции.
«Боевой конь»
Интересно, что Хиддлстон снимался у таких режиссеров как Спилберг еще до «Мстителей». Во многом такая строчка в резюме стала гарантом для крупной студии. В военной драме «Боевой конь» Том исполнил роль капитана Николлса. Именно он обещает юному Альберту, что будет заботиться о дорогом его сердцу коне Джоуи.
Его персонаж — воплощение чести и доблести офицера времен Первой мировой войны. Несмотря на то что роль была не главной, подготовка к ней была предельно серьезной. В нее вошел интенсивный курс верховой езды в полном обмундировании и с саблей наперевес.
«Полночь в Париже»
Фрэнсис Скотт Фицджеральд — голос потерянного поколения и великий американский писатель. Именно его воплотил на экране герой нашего материала в комедии Вуди Аллена «Полночь в Париже». Сюжет крутится вокруг американского сценариста (Оуэн Уилсон), который воплощает мечту всех интеллектуалов. Во время поездки в Париж каждую полночь он переносится в 1920-е годы, где в атмосфере эпохи джаза он встречает своих кумиров: от Дали до Хемингуэя.
Чтобы пригласить Хиддлстона на роль, легендарный режиссер отправил ему короткое личное письмо всего с несколькими страницами сценария. В итоге Фицджеральд получился невероятно элегантный — тот самый гений, с которым хочется проводить на экране каждую минуту. Лента получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и стала самой кассовой в карьере Аллена.
«Выживут только любовники»
Крайне оригинальный взгляд на вампирскую историю представил легенда независимого кино Джим Джармуш. Драма «Выживут только любовники» рассказывает о паре вампиров, живущих в современном мире. Хиддлстон сыграл Адама — депрессивного музыканта, живущего в заброшенном Детройте и полностью разочаровавшегося в человечестве. Его вечная возлюбленная Ева (Тильда Суинтон), приезжает из Танжера, чтобы вернуть ему вкус к жизни.
Для многих их дуэт — самый стильный как минимум за десятилетие. Хиддлстон предстал настоящим меланхоликом, который ужасно устал от бессмертия. На плаву его удерживает только любовница и винтажные инструменты. Для этой роли он научился играть на лютне и скрипе и сам исполнял музыкальные партии в кадре. Картина получила высокие оценки критиков, номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь» и стала культовой.
«Багровый пик»
Готический хоррор 2015 года «Багровый пик» переносит зрителя в викторианскую Англию, где молодая американка (Миа Васиковска) выходит замуж за загадочного английского аристократа и переезжает в его мрачное поместье. Но вместо счастливой супружеской жизни, начинают происходить странные события. Хиддлстон сыграл сэра Томаса Шарпа — обедневшего баронета с мрачными тайнами.
Его герой — жертва обстоятельств и собственных решений одновременно. Все действо зрители наблюдают за элегантным, но глубоко трагичным человеком. Его вежливость и обаяние лишь прикрытие страшного прошлого. Ну а Гильермо дель Торо как всегда выдающимся образом поработал над атмосферой, костюмами и декорациями.