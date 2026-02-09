Именно с блокбастера 2011 года режиссера Кеннета Браны начался большой путь британского актера в массовом кино. «Тор» в одночасье превратил его в мировую звезду. При том, что изначально он претендовал как раз на роль самого бога грома. Для проб он даже набрал около 10 кг мышечной массы. Однако Брана, с которым они ранее работали в театре, увидел в нем идеального Локи — младшего брата главного героя, бога обмана и хитрости с длинными черными волосами. Да и будем честны, в Крисе Хемсворте гораздо больше скандинавского.