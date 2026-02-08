Утверждено мировое соглашения автора песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music

В конце января Рыбников сам сообщил о заключении мирового соглашения. Он также опроверг ранее появившуюся информацию о том, что суд запретил скачивать песню «Бу-ра-ти-но» через Apple Music, уточнив, что эти «сведения устаревшие». Иск к американскому стримингу был связан с тем, что музыка автора раньше считалась «бесхозной».