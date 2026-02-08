Утверждено мировое соглашения автора песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music

Московский городской суд утвердил мировое соглашение между композитором Алексеем Рыбниковым и сервисом Apple Music. Об этом пишет РИА Новости.
Ходатайства об утверждении мирового соглашения поступили от обеих сторон. Уточняется, что ни композитор, ни сервис не имеют претензий к друг другу.
«Утвердить мировое соглашение… В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу прекратить, принятые предварительные обеспечительные меры отменить», — сказали в суде.
В конце января Рыбников сам сообщил о заключении мирового соглашения. Он также опроверг ранее появившуюся информацию о том, что суд запретил скачивать песню «Бу-ра-ти-но» через Apple Music, уточнив, что эти «сведения устаревшие». Иск к американскому стримингу был связан с тем, что музыка автора раньше считалась «бесхозной».
Рыбников является автором музыки к рок-опере «Юнона и Авось» и к фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь», «Вам и не снилось...», «Про Красную шапочку», «Приключения Буратино». Он лауреат государственной премии Российской Федерации и премии Президента Российской Федерации. В 1999 году композитор удостоился звания Народного артиста России.