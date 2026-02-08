Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ефремов в марте впервые выйдет на сцену театра после освобождения из колонии

Стала известна дата первых показов спектакля с артистом
Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей», фото: https://mikhalkov12.ru/
Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей», фото: https://mikhalkov12.ru/

Российский актер Михаил Ефремов выйдет на сцену театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова» впервые после освобождения из колонии. Об этом говорится на сайте театра.

25 и 26 марта актер сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей» Никиты Михалкова и Александра Адабашьяна. Его партнершей по сцене стала народная артистка России Анна Михалкова.

«История одной встречи, одного разговора и одной ночи. История, в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади», — рассказали о постановке в театре.

В декабре актер Иван Охлобыстин рассказал о состоянии своего друга, заслуженного артиста России Михаила Ефремова после условно-досрочного освобождения (УДО). По его словам, он занят подготовкой к спектаклю и полон сил.