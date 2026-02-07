Мэттью Макконахи вспомнил опасный эксперимент с кожей в подростковом возрасте

56-летний Мэттью Макконахи в новом выпуске своего подкаста Lyrics of Livin откровенно рассказал о сложном детстве, болезненных семейных конфликтах и истории, которая едва не оставила на его лице шрамы на всю жизнь.
Актер не впервые вспоминает о непростых отношениях родителей: по его словам, во время ссор отец четырежды ломал пальцы матери, а однажды в порыве гнева поднял руку и на самого Мэттью. Но в свежем эпизоде подкаста Макконахи поделился и менее известным, но не менее болезненным эпизодом из юности — борьбой с тяжелой формой акне.
Будучи подростком, Макконахи столкнулся с проблемной кожей и решил последовать совету матери, которая продавала косметическое средство на основе норкового масла.
«Я люблю заботиться о себе и выглядеть на все сто, поэтому начал каждый вечер наносить норковое масло на лицо. Результат? Прыщей стало в разы больше», — вспоминает актер.
Продукт позиционировался как универсальное средство для проблемной кожи. Когда состояние лица Мэттью ухудшилось, начальница его матери уверяла, что это якобы «выходят загрязнения», и рекомендовала продолжать процедуру. Однако спустя три недели ситуация стала критической.
«Щеки распухли, появились красные гнойники, огромные белые угри. Пузырящиеся фонтаны гноя. Я выглядел как совершенно другой человек», — признался Макконахи.
Будущую звезду спас визит к дерматологу. Врач заявил, что средство категорически не подходит подросткам: оно закупорило поры и вызвало тяжелую узловатую эритему. По словам специалиста, у Мэттью оставалось около десяти дней до появления необратимых рубцов на лице.
Отец актера, Джеймс Дональд Макконахи, попытался подать в суд на компанию Oil of Mink за отсутствие предупреждений на упаковке. Он даже привлек адвоката, который снял видеосвидетельство с участием Мэттью. Однако спустя два года лечения ретиноидами кожа будущей звезды полностью восстановилась — более того, он получил звание «Самый красивый ученик школы».
С таким «доказательством» адвокат отказался вести дело, сочтя его бесперспективным. Макконахи с иронией рассказал, как отец, умерший в 1992 году, еще долго вспоминал упущенную возможность:
«Будь ты проклят, сынок! У меня был шанс заработать от 35 до 50 тысяч долларов, а ты взял и стал самым красивым в классе! Ты испортил весь судебный процесс».
Ранее стало известно, что Мэттью Макконахи борется с искусственным интеллектом.