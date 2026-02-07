Ирина Горбачева сравнила начало новых проектов с рождением ребенка

Ирина Горбачева откровенно рассказала о своих страхах и сомнениях, которые каждый раз сопровождают ее при запуске новых проектов. По словам актрисы, начало любого дела она проживает так же эмоционально, как, по ее представлению, женщины переживают рождение ребенка.
Горбачева призналась, что, несмотря на отсутствие материнского опыта, это состояние ей хорошо знакомо. Оно, по ее словам, состоит из противоречивой смеси тревоги и радости. В такие моменты ее одолевают типичные страхи — нехватка сил, времени и денег, а также сомнения в собственной состоятельности.
«Кажется, что я буду плохой матерью», — честно отметила актриса, говоря о своих внутренних переживаниях в начале нового этапа.
Однако вслед за тревогой, как призналась Горбачева, приходит и светлая сторона ожиданий. Она начинает представлять, как «ребенок» — в данном случае новый проект — будет расти, радовать людей и приносить пользу миру. Это чувство вдохновения, по словам актрисы, хоть и яркое, но недолговечное.
После эмоциональных качелей Горбачева вновь обретает внутреннюю опору. «Потом я снова беру себя в руки и говорю себе: Ира, ты на своем месте», — резюмировала актриса, подчеркнув, что сомнения не мешают ей двигаться дальше и продолжать творческий путь.
