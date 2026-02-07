Ирина Горбачева сравнила начало новых проектов с рождением ребенка

Горбачева призналась, что, несмотря на отсутствие материнского опыта, это состояние ей хорошо знакомо. Оно, по ее словам, состоит из противоречивой смеси тревоги и радости. В такие моменты ее одолевают типичные страхи — нехватка сил, времени и денег, а также сомнения в собственной состоятельности.