Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Лукьяненко: «Вечерний Дозор» будет дописан после победы России в СВО

Писатель связал выход новой книги из культового цикла с окончанием СВО
Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко

Писатель Сергей Лукьяненко заявил, что последняя книга из серии об Антоне Городецком выйдет после победы России в специальной военной операции (СВО). Его слова приводит «Абзац».

Автор «Ночного Дозора» подчеркнул, что ему сложно рассказывать о волшебниках, когда идет СВО. «Я понимаю, что Городецкий в этот момент не посвящал бы себя магическим приключениям, а занимался бы реальной работой. Так что я отложил это до победы», — пояснил Лукьяненко.

Писатель уточнил, что поставил работу над «Вечерним Дозором» на паузу несколько лет назад, сейчас книга завершена примерно на 70 процентов.

Культовый цикл фэнтези Лукьяненко включает в себя шесть романов: «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», «Сумеречный Дозор», «Последний Дозор», «Новый Дозор» и «Шестой Дозор». Первая книга увидела свет в 1998 году, на ее основе был снят одноименный фильм. По мотивам второй и третьей части романа была снята картина «Дневной дозор».

Ранее Сергей Лукьяненко выбрал три главных слова 2025 года.