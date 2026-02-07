Сергей Лукьяненко: «Вечерний Дозор» будет дописан после победы России в СВО

Автор «Ночного Дозора» подчеркнул, что ему сложно рассказывать о волшебниках, когда идет СВО. «Я понимаю, что Городецкий в этот момент не посвящал бы себя магическим приключениям, а занимался бы реальной работой. Так что я отложил это до победы», — пояснил Лукьяненко.