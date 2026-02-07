Сыграл Сталина и стал бездомным: актер Игорь Гузун умер в 65 лет

В настоящее время причина смерти Игоря Гузуна не оглашается, однако известно, что в прошлом у актера были проблемы со здоровьем. Так, в 2017 году он попадал в реанимацию после того, как потерял сознание по дороге на съёмки. Тогда врачи диагностировали у него предынсультное состояние и астенический синдром. Также сообщалось о том, что из-за бездомного образа жизни у актера отказали ноги. Однако неизвестно, связано ли это с причинами его смерти.