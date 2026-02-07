В США освободили терроризировавшего Дженнифер Энистон сталкера

В мае 2025 года мужчина был задержан полицией после того, как на автомобиле протаранил ворота ее особняка в Бел-Эйре. Тогда ущерб превысил 50 тысяч долларов, а сама Энистон осталась в состоянии шока и какое-то время страдала от паранойи. В судебных документах упоминалось, что Карвайл страдает психозом, шизофренией и эротоманией.