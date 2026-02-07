Медведев наградил Михалкова премией «Слово»

Михалков получил премию за вклад в литературу. «Когда работаешь ради премий, их никогда не хватает. Мне мама говорила: “Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше. Суди о своей жизни по жизни тех, кто живет хуже. И тогда твоя жизнь не будет наполнена горечью, из-за того, что у тебя чего-то нет, что есть у другого. Она будет наполнена радостью за то, что у тебя есть то, что есть”. Это завет моей матери. Я пронес его через всю жизнь и старался передать своим детям. Сердечно благодарю всех тех, кто выдвинул меня на эту премию», — произнес режиссер со сцены.