Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев наградил Михалкова премией «Слово»

Кроме того, режиссер получил денежный приз в размере 3 млн рублей
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Никита Михалков удостоен гран-при литературной премии «Слово». Приз режиссеру вручил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент ТАСС.

«Национальной литературной премии “Слово” в специальной номинации “Гран-при” и денежным призом в размере 3 млн рублей награждается Никита Сергеевич Михалков», — сказал Медведев, вручая награду.

Михалков получил премию за вклад в литературу. «Когда работаешь ради премий, их никогда не хватает. Мне мама говорила: “Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше. Суди о своей жизни по жизни тех, кто живет хуже. И тогда твоя жизнь не будет наполнена горечью, из-за того, что у тебя чего-то нет, что есть у другого. Она будет наполнена радостью за то, что у тебя есть то, что есть”. Это завет моей матери. Я пронес его через всю жизнь и старался передать своим детям. Сердечно благодарю всех тех, кто выдвинул меня на эту премию», — произнес режиссер со сцены.

О премии

Национальная литературная премия «Слово» — крупнейшая премия страны в области литературы. Учредители премии — Российский книжный союз и Союз писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В 2026 году церемония вручения проходила в Театре на Бронной.

Михалков решил пожертвовать полученный денежный приз на нужды СВО.