Медведев наградил Михалкова премией «Слово»

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Никита Михалков удостоен гран-при литературной премии «Слово». Приз режиссеру вручил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент ТАСС.
«Национальной литературной премии “Слово” в специальной номинации “Гран-при” и денежным призом в размере 3 млн рублей награждается Никита Сергеевич Михалков», — сказал Медведев, вручая награду.
Михалков получил премию за вклад в литературу. «Когда работаешь ради премий, их никогда не хватает. Мне мама говорила: “Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше. Суди о своей жизни по жизни тех, кто живет хуже. И тогда твоя жизнь не будет наполнена горечью, из-за того, что у тебя чего-то нет, что есть у другого. Она будет наполнена радостью за то, что у тебя есть то, что есть”. Это завет моей матери. Я пронес его через всю жизнь и старался передать своим детям. Сердечно благодарю всех тех, кто выдвинул меня на эту премию», — произнес режиссер со сцены.
О премии
Национальная литературная премия «Слово» — крупнейшая премия страны в области литературы. Учредители премии — Российский книжный союз и Союз писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В 2026 году церемония вручения проходила в Театре на Бронной.
Михалков решил пожертвовать полученный денежный приз на нужды СВО.