Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм под Запад

По словам режиссера, специальные требования Американской киноакадемии касаются только одной номинации, а представление об обязательной «повестке» для всех фильмов, выдвигаемых на «Оскар», является заблуждением. «Награду в номинации [лучший фильм] вручают под занавес церемонии, и получать ее выходит продюсер. Если авторы хотят, чтобы их фильм боролся за эту главную награду, то они обязаны соблюсти новые правила Академии — в фильме должны быть представлены разнообразие рас, меньшинств и так далее», — пояснил он.