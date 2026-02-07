Ричмонд
Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм под Запад

По словам режиссера, специальные требования Американской киноакадемии касаются только одной номинации, а представление об обязательной «повестке» для всех фильмов, выдвигаемых на премию, является заблуждением
Константин Бронзит
Константин БронзитИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Анимационный фильм «Три сестры», номинированный на премию «Оскар», не создавался с оглядкой на какие-либо специальные требования или политическую повестку, заявил ТАСС режиссер-аниматор Константин Бронзит.

«Это просто мультфильм. Под какие-то специальные навязанные сверху критерии мы его не подгоняли», — сказал он.

По словам режиссера, специальные требования Американской киноакадемии касаются только одной номинации, а представление об обязательной «повестке» для всех фильмов, выдвигаемых на «Оскар», является заблуждением. «Награду в номинации [лучший фильм] вручают под занавес церемонии, и получать ее выходит продюсер. Если авторы хотят, чтобы их фильм боролся за эту главную награду, то они обязаны соблюсти новые правила Академии — в фильме должны быть представлены разнообразие рас, меньшинств и так далее», — пояснил он.

При этом, как отметил Бронзит, остальные номинации подобными правилами не ограничены. «Остальных номинаций это никак не касается», — подчеркнул режиссер.

Лента «Три сестры» стала третьей работой режиссера, номинированной на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «лучший короткометражный анимационный фильм». Ранее номинировались «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» — в 2009 и 2016 годах соответственно.

Ранее Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на Оскар.