Иэн МакКеллен объяснил, почему не рад возвращению к роли Гэндальфа

Британский актер Иэн МакКеллен пошутил о том, почему не рад возвращению к роли Гэндальфа в новом фильме серии «Властелин колец». Актер поговорил о роли в передаче «Вечернее шоу со Стивеном Колбертом».
86-летний актер, сыгравший волшебника в оригинальной трилогии Питера Джексона, а также в трилогии «Хоббит», вернется к роли в «Охоте на Голлума» Энди Серкиса. Двукратный номинант на премию «Оскар» подтвердил участие в картине и признался, что немного обеспокоен сроками съемок фильма, стартующих в июле этого года в Новой Зеландии.
«Это прискорбно, потому что там, внизу, зима, и я не уверен, что хочу находиться на улице под ветром и дождем. Но, да, я надену остроконечную шляпу и приделаю себе бороду, нос, брови и усы», — посмеялся он.
Напомним, в ноябре 2005 года Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в спин-оффе «Властелина колец».