Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В семье звезды «Ворониных» ответили на слухи о госпитализации актрисы

Близкие Анны Фроловцевой опровергли сообщения о госпитализации актрисы
Анна Фроловцева
Анна ФроловцеваИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Воронины» Анна Фроловцева хорошо себя чувствует и находится дома, рассказали в ее семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на невестку артистки Эльмиру Кузьменко.

«Все в порядке, она дома. У нее все в порядке», — сказала собеседница агентства.

До этого в Telegram-каналах появились сообщения, что 77-летняя исполнительница роли Гали в «Ворониных» Фроловцева якобы попала в больницу с нарушением ритма сердца.

В августе 2025 близкие Анны Фроловцевой опровергли слухи об онкологии у актрисы.