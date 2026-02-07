В семье звезды «Ворониных» ответили на слухи о госпитализации актрисы

Звезда сериала «Воронины» Анна Фроловцева хорошо себя чувствует и находится дома, рассказали в ее семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на невестку артистки Эльмиру Кузьменко.
«Все в порядке, она дома. У нее все в порядке», — сказала собеседница агентства.
До этого в Telegram-каналах появились сообщения, что 77-летняя исполнительница роли Гали в «Ворониных» Фроловцева якобы попала в больницу с нарушением ритма сердца.
В августе 2025 близкие Анны Фроловцевой опровергли слухи об онкологии у актрисы.