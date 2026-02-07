Ричмонд
Холли Берри подтвердила, что выходит замуж за музыканта Ван Ханта

Актриса показала обручальное кольцо
Холли Берри
Холли БерриИсточник: Legion-Media.ru

В минувший четверг голливудская звезда Холли Берри официально подтвердила то, о чем так долго гадали ее поклонники: она выходит замуж за своего давнего возлюбленного, музыканта и певца Ван Ханта.

В недавнем интервью кинозвезда официально подтвердила помолвку, продемонстрировав изящное украшение на безымянном пальце. «Конечно, я сказала, что выйду за него замуж! Он действительно подарил мне кольцо», — сообщила Холли.

По мнению актрисы, роман с 55-летним музыкантом стал «лучшим в её жизни». Актриса уверена: именно опыт трех прошлых неудачных браков позволил ей по-настоящему разглядеть и оценить достоинства Вана Ханта.

Накануне Холли Берри Холли Берри высказалась о своих неудачных браках.