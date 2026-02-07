Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Михалков пожертвует несколько миллионов рублей на нужды СВО

Режиссер пожертвует три миллиона рублей на нужды спецоперации
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков пожертвует денежный приз в три миллиона рублей, который полагается за гран-при национальной литературной премии «Слово», на нужды специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

«Я свою премию хочу отдать на нужды СВО. И единственное, о чем попросил бы, — узнать, куда она пошла», — сказал он.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев наградил Михалкова премией «Слово» в специальной номинации «Гран-при». Церемония прошла на сцене Театра на Бронной.

Ранее Никита Михалков оценил итоги «Золотого орла».