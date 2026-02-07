Никита Михалков пожертвует несколько миллионов рублей на нужды СВО

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков пожертвует денежный приз в три миллиона рублей, который полагается за гран-при национальной литературной премии «Слово», на нужды специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.
«Я свою премию хочу отдать на нужды СВО. И единственное, о чем попросил бы, — узнать, куда она пошла», — сказал он.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев наградил Михалкова премией «Слово» в специальной номинации «Гран-при». Церемония прошла на сцене Театра на Бронной.
