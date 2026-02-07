Однажды Эван обнаруживает, что заполучил дар своего умалишенного отца — читая свои ранние дневниковые записи, способен путешествовать во времени и влиять на собственное прошлое. Но исправляя ошибки травмированного детства, парень нарушает реальное течение жизни и пробует альтернативные версии будущего: он то садится в тюрьму за убийство, то становится студентом престижного колледжа, то оказывается прикованным к инвалидному креслу. Вскоре герой фильма «Эффект бабочки» обнаруживает, что его вмешательства в таймлайн судьбы не приносят положительного результата ни ему, ни окружающим. Лишь приводят к потерям его памяти и разрушениям мозга.