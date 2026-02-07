Казалось бы, в нулевые ни одна зарубежная романтическая комедия, драма или триллер не могли иметь успех без участия этого голливудского красавца. Однако период мегапопулярности, когда за год фильмография артиста пополнялась сразу несколькими премьерами, внезапно сменился практически безмолвной паузой.
Наконец-то нежелание артиста сниматься по различным причинам в голливудском кино постепенно улетучилось. И многомиллионные фанаты вновь могут лицезреть своего кумира в мелодраме «К тебе или ко мне?» (2023) и сай-фай сериале «Красота» (2026). Но прежде, чем знакомиться с «новым» Эштоном Кутчером, предлагаем вспомнить старые фильмы и многочисленные амплуа, за которые мы его так любим.
«Больше, чем любовь»
Культовая романтическая комедия о судьбоносной «встрече, затянувшейся на несколько лет». Оливера и Эмили свел случай — рейс из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Мгновения, проведенные в небе, сплотили молодых людей. Однако дальше теплой дружбы их отношения не продвинулись.
Шли годы, сменялись профессии и любовные партнеры, а взаимосвязь главных героев только крепла. Пока однажды не пришло осознание, что жизнь друг без друга больше не имеет смысла. Сыграли этих двух любящих, но сомневающихся персонажей Эштон Кутчер и Аманда Пит. Постановкой «Больше, чем любовь» занимался режиссер Найджел Коул.
«Где моя тачка, чувак?»
Молодежная комедия «Где моя тачка, чувак?» Дэнни Лайнера о двух приятелях-бездельниках Честере и Джесси. Их роли исполнили Шонн Уильям Скотт и Эштон Кутчер соответственно. Однажды утром их герои просыпаются в беспамятстве, смутно ощущая последствия бурной вечеринки. Они не понимают, куда исчез день их жизни, почему их окружают коробки с пудингами, а из автоответчика доносятся возмущения их девушек-близняшек по поводу забытой годовщины.
Куда больший сюрприз ожидает парней на улице: иномарка «Рено-5», где, к слову, дожидались своего часа подарки возлюбленным, исчезла. «Где моя тачка, чувак?», — вторит названию фильма Джесси. Одновременно отсылая зрителя к схожему вопросительному диалогу о местонахождении автомобиля из фарсовой комедии братьев Коэн «Большой Лебовски». Бедолагам ничего не остается, как по крупицам восстанавливать воспоминания о роковом дне.
«Угадай, кто?»
Ироничная мелодрама в постановке Кевина Родни Салливана и по сценарию Уильяма Роуза, высмеивающая предрассудки. Несмотря на самобытность картины, она является ремейком комедии Стэнли Крамера «Угадай, кто придет к обеду», где играли Спенсер Трэйси, Кэтрин Хэпберн и Сидни Пуатье, а также удачным отголоском фильма Джея Роуча «Знакомство с родителями» с Робертом Де Ниро и Беном Стиллером. Режиссер же признавался, что взялся за ленту «Угадай, кто?» из личных побуждений: дабы прояснить свое отношение к межрассовым бракам и разобраться в проблемах с дочерью.
Сюжет комедии прост — знакомство с родителями будущей жены пошло не по плану. Вместо семейной идиллии и планирования счастливого будущего потенциальный тесть начинает издеваться над избранником дочери. Причина неприязни кроется в цвете кожи жениха Терезы (Зои Салдана). Дело в том, что Саймон Грин (Эштон Кутчер) — белый. А значит, ни хорошие манеры, ни качественное образование, ни прекрасная работа или внушительный капитал не спасут ситуацию. Дабы свадьба состоялась, главному герою придется придумать нечто невообразимое, чтобы подняться в глаза закостенелого Перси Джонса (Берни Мак).
«Эффект бабочки»
Фантастический триллер с элементами психологической драмы, где внимание приковано к персонажам Эштона Кутчера и Эми Смарт. Поскольку даже незначительные нарушения в привычном поведении героев могут привести к непредсказуемым последствиям. В этом и заключается суть «эффекта»: изменишь одно — изменится все.
Однажды Эван обнаруживает, что заполучил дар своего умалишенного отца — читая свои ранние дневниковые записи, способен путешествовать во времени и влиять на собственное прошлое. Но исправляя ошибки травмированного детства, парень нарушает реальное течение жизни и пробует альтернативные версии будущего: он то садится в тюрьму за убийство, то становится студентом престижного колледжа, то оказывается прикованным к инвалидному креслу. Вскоре герой фильма «Эффект бабочки» обнаруживает, что его вмешательства в таймлайн судьбы не приносят положительного результата ни ему, ни окружающим. Лишь приводят к потерям его памяти и разрушениям мозга.
«Джобс. Империя соблазна»
Байопик создан режиссером Джошуа Майкл Штерн и сценаристом по имени Мэтт Уайтели. Фильм посвящен не только умственным и нравственным терзаниям Стива Джобса — сооснователя компании Apple. Картина подробно рассказывает о том 30-летнем моменте жизни, как из босоногого студента с пытливым умом он превращался в покорившего мир бизнесмена.
При этом, драма «Джобс. Империя соблазна» не является хронологически выверенной документалкой. Образ технологического гения талантливо воплотил Эштон Кутчер. Вжившийся в роль актер попал не только во внешность Джобса, но и точно передал харизму, тонкие грани его сложного характера и даже одержимость созданным продуктом. Примечательно, что съемки некоторых сцен велись в реальном гараже и доме предпринимателя, которые любезно предоставила его мачеха Мэрилин. Моменты из детства Стива, проведенного в Индии, снимались также, как говорится, на натуре — в Старом Дели. Правда, операторам приходилось работать исподтишка и полулегально, пряча камеры.
«Красота»
Многосерийная научно-фантастическая драма «Красота» в стиле боди-хоррора от Райана Мерфи и Мэттью Ходжсона стартовала на стриминге Hulu и телеканале FX с 21 января 2026 года. Сериал повествуют о новой смертельной инфекции, увеличивающей привлекательность ее носителей. Попадаться на крючок «красивой» заразы, а также расследовать ее происхождение и разбираться с фатальными последствиями будут персонажи, которых исполнили Эван Питерс, Ребекка Холл, Энтони Рамос, Джереми Поуп, Эштон Кутчер и другие.
Согласно задумке авторов, опасный вирус передается половым путем и на уровне ДНК вносит положительные изменения во внешность человека. Однако о внезапном летальном исходе распространитель заболевания — миллиардер Байрон Форст (Кутчер) — решил умолчать, ровно как и о первоисточнике. По мере роста количества жертв, агент ФБР Купер Мэдсен (Питерс) и его коллега Джордан Беннетт (Холл) приступают к поискам главного злодея, стремящимся истребить добрую половину человечества.