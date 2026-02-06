Супругу Алексея Баталова похоронили рядом с мужем на Преображенском кладбище

На церемонии прощания присутствовали сводные сестры — дочери от двух браков Баталова Надежда и Мария. По свидетельству очевидцев, они спокойно разговаривали. Представляющая интересы семьи адвокат Татьяна Кириенко в беседе с журналистами уточнила, что большая часть наследства актера уже принадлежит Марии, а во владение всем остальным она вступит в установленный законом срок после кончины матери. Разбирательств между двумя сестрами не ожидается — Надежда с Леонтенко кровными узами не связана.