— Он просто лишний раз подчеркнул, что папа — это не просто тот, кто родил и в паспорте записан как папа. Папа — это достаточно большая работа. Нужно быть вовлеченным в воспитание детей. Я думаю и точно знаю, что мои дети, мои девочки запомнят на всю жизнь, сколько раз я привел их в школу и сколько раз я их встретил. Это событие, которое остается в сердце каждого ребенка.