Александр Ревва на премьере фильма «Папа может», фото: пресс-служба

«Артур Пирожков — это про весело и нескучно, а Ревва может рассказать что-то поглубже». Интервью с Александром Реввой

Александр Ревва пополнил свою фильмографию новой киноработой — в семейной комедии «Папа может». Артист поговорил с Кино Mail о том, для кого этот фильм, о съемках в нем и своей партнерше Глафире Тархановой, а еще – признался, какой он отец в реальной жизни, и раскрыл один творческий секрет.
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Как Александр Ревва, выступающий преимущественно в амплуа Артура Пирожкова, оказался в семейной комедии?

— Это давняя моя мечта — сняться в кино с возрастной категорией 6+. В принципе, это нормально, это логично. Основные поклонники Пирожкова — это дети. Пришло время Александру Ревве сняться в семейной комедии. Это будет, поверьте, не первая история.

Почему фильм «Папа может!» должны посмотреть не только папы, но и мамы?

— Ну, во-первых, мамам будет интересно посмотреть на пап, которые вышли из зоны комфорта и заняли, так сказать, роль мам. Я абсолютно согласен, на все сто процентов, с фразой из знаменитой песни Владимира Шаинского и Михаила Танича: «Папа может, папа может все, что угодно. Только мамой, только мамой не может быть». В фильме мы точно и четко показываем целесообразность этих строчек.

Я думаю, что мамы повеселятся. Там на самом деле очень важный вопрос поднимается о взаимоотношениях между папой и мамой, мужем и женой. Когда супруг порой обесценивает статус мамы, завуалировав это своим статусом, важностью своей персоны. «Вот я, добытчик. Я устаю на работе, я все время занят, у меня дела…»

Кадр из фильма «Папа может»
Кадр из фильма «Папа может»

Поверьте, папы, ваша обязанность — тоже воспитывать детей. Потому что папы и мамы — прежде всего партнеры закрытого акционерного общества или открытого акционерного общества, как хотите, под названием семья. И мы четко показываем, что папы тоже должны быть вовлечены в воспитание детей.

Это очень старый, укоренившийся стереотип, что папа добывает, вот он деньги положил на стол, и все. Максимум спросит, как дела в школе. Нет, этим надо заниматься.

Одно дело – воспитывать своих детей, другое – играть в одном фильме с детьми. Что сложнее? 

— Можно сказать, что наша история основана на реальных событиях. Здесь папа остается на десять дней, а мама уезжает на Мальдивы. У меня был тоже случай, когда мама уехала на три дня, и я остался с двумя детьми. Я помню эти свои стрессовые состояния.

Как справлялись с детьми, когда жена оставила вас одного с ними?

— Тоже не понимал, что и как делать. «Окей, Google», — что-то такое было.

Александр Ревва с дочерьми, фото: соцсети
Александр Ревва с дочерьми, фото: соцсети

Вы снимались с Глафирой Тархановой – в жизни опытной многодетной мамой. Получили от нее какой-нибудь ценный совет?

— Глафира — потрясающая. Она так справлялась с детьми, что я просто был в восторге. Я был в восхищении. Глафира — действительно настоящая мама пятерых детей, и она справлялась очень легко, и меня это очень сильно радовало.

Что может папа Александр Ревва?

— Папа Александр Ревва может поиграть с детьми, рассказать сказку, отвезти в школу, привезти из школы, отвезти на спортивное мероприятие, взять детей и пойти на какой-то концерт, на спектакль, поехать-полететь с детьми в какую-то теплую страну, угостить детей мороженым и всякими разными, скажем так, очень вкусными, но запрещенными, по словам мамы, продуктами.

В общем, быть вовлеченным, потому что в принципе папа Саша — тоже ребенок. И еще он обожает детей.

Кадр из фильма «Папа может»
Кадр из фильма «Папа может»

Ваша самая нелюбимая обязанность по дому? 

— Моя нелюбимая обязанность — стирать, мыть посуду. Что еще? Искать носки, пылесосить и все остальное.

Изменил ли опыт съемок в этой роли ваше отношение к отцовству?

— Он просто лишний раз подчеркнул, что папа — это не просто тот, кто родил и в паспорте записан как папа. Папа — это достаточно большая работа. Нужно быть вовлеченным в воспитание детей. Я думаю и точно знаю, что мои дети, мои девочки запомнят на всю жизнь, сколько раз я привел их в школу и сколько раз я их встретил. Это событие, которое остается в сердце каждого ребенка. 

Какие фильмы обычно смотрите всей семьей? 

— Я очень люблю смотреть мультфильмы с детьми. Мы прямо идем смотрим большой мультфильм какой-то, какую-то франшизу. Ну и, конечно, какие-то семейные комедии.

Вот сейчас эта семейная комедия «Папа может!» — это отличный способ полтора часа провести вместе всей семьей. Каждый член семьи увидит себя на экране. Я вам гарантирую.

Кадр из фильма «Папа может»
Кадр из фильма «Папа может»

Какой фильм или сериал гарантированно поднимает вам настроение?

— «Бабушка легкого поведения 1», «Бабушка легкого поведения 2»... В общем, смотрите семейные фильмы. Я, кстати, уверен, что наш фильм – вне времени. Мне кажется, уже 25-й или 30-й iPhone выйдет, а наш фильм будут смотреть.

Комедия – главный жанр вашего творчества. Увидим ли мы когда-нибудь Александра Ревву в драматической роли или, быть может, в хорроре?

— Ох, хороший вопрос. Я могу сказать, что Александра Ревву вы увидите в ближайшее время в хорошей драматической роли. В этом году родится новый артист — певец Александр Ревва. Артур Пирожков — это про весело и нескучно, а Александр Ревва — человек, который может рассказать что-то поглубже.

То есть у Александра Ревва будут какие-то более драматические и лирические песни?

— У Александра Реввы есть песни, которые, просто если подписывать как Артур Пирожков… Нет, это не Артур Пирожков. Это Александр Ревва. Почему бы его не показать?

Александр Ревва на премии «Золотой граммофон», фото: пресс-служба
Александр Ревва на премии «Золотой граммофон», фото: пресс-служба

А вы его, Артура Пирожкова, копируете?

— Они очень похожи, но есть нюансы.

Не будет потом каких-то проблем с Пирожковым? 

— Может быть. Могут быть проблемы. Я думаю, что мы разделим. Реально есть песни, которые не ложатся в репертуар Пирожкова.

А когда ждать новый хит именно от Александра Реввы? 

— Хороший вопрос. В ближайшее время пока готовит хит только Артур Пирожков, но недавно я впервые дал закрытый концерт как Александр Ревва – с живыми музыкантами, глубокие, красивые песни, блюз и даже романсы. Потому что мы взрослеем. Хотя возраста не существует. Я еще раз говорю, что возраста не существует.

Что ваша семья думает про Александра Ревву – актера?

Я не спрашивал, но, по-моему, они улыбаются, восхищаются. Я думаю, что, может быть, это хорошие комплименты. 