Как Александр Ревва, выступающий преимущественно в амплуа Артура Пирожкова, оказался в семейной комедии?
— Это давняя моя мечта — сняться в кино с возрастной категорией 6+. В принципе, это нормально, это логично. Основные поклонники Пирожкова — это дети. Пришло время Александру Ревве сняться в семейной комедии. Это будет, поверьте, не первая история.
Почему фильм «Папа может!» должны посмотреть не только папы, но и мамы?
— Ну, во-первых, мамам будет интересно посмотреть на пап, которые вышли из зоны комфорта и заняли, так сказать, роль мам. Я абсолютно согласен, на все сто процентов, с фразой из знаменитой песни Владимира Шаинского и Михаила Танича: «Папа может, папа может все, что угодно. Только мамой, только мамой не может быть». В фильме мы точно и четко показываем целесообразность этих строчек.
Я думаю, что мамы повеселятся. Там на самом деле очень важный вопрос поднимается о взаимоотношениях между папой и мамой, мужем и женой. Когда супруг порой обесценивает статус мамы, завуалировав это своим статусом, важностью своей персоны. «Вот я, добытчик. Я устаю на работе, я все время занят, у меня дела…»
Поверьте, папы, ваша обязанность — тоже воспитывать детей. Потому что папы и мамы — прежде всего партнеры закрытого акционерного общества или открытого акционерного общества, как хотите, под названием семья. И мы четко показываем, что папы тоже должны быть вовлечены в воспитание детей.
Это очень старый, укоренившийся стереотип, что папа добывает, вот он деньги положил на стол, и все. Максимум спросит, как дела в школе. Нет, этим надо заниматься.
Одно дело – воспитывать своих детей, другое – играть в одном фильме с детьми. Что сложнее?
— Можно сказать, что наша история основана на реальных событиях. Здесь папа остается на десять дней, а мама уезжает на Мальдивы. У меня был тоже случай, когда мама уехала на три дня, и я остался с двумя детьми. Я помню эти свои стрессовые состояния.
Как справлялись с детьми, когда жена оставила вас одного с ними?
— Тоже не понимал, что и как делать. «Окей, Google», — что-то такое было.
Вы снимались с Глафирой Тархановой – в жизни опытной многодетной мамой. Получили от нее какой-нибудь ценный совет?
— Глафира — потрясающая. Она так справлялась с детьми, что я просто был в восторге. Я был в восхищении. Глафира — действительно настоящая мама пятерых детей, и она справлялась очень легко, и меня это очень сильно радовало.
Что может папа Александр Ревва?
— Папа Александр Ревва может поиграть с детьми, рассказать сказку, отвезти в школу, привезти из школы, отвезти на спортивное мероприятие, взять детей и пойти на какой-то концерт, на спектакль, поехать-полететь с детьми в какую-то теплую страну, угостить детей мороженым и всякими разными, скажем так, очень вкусными, но запрещенными, по словам мамы, продуктами.
В общем, быть вовлеченным, потому что в принципе папа Саша — тоже ребенок. И еще он обожает детей.
Ваша самая нелюбимая обязанность по дому?
— Моя нелюбимая обязанность — стирать, мыть посуду. Что еще? Искать носки, пылесосить и все остальное.
Изменил ли опыт съемок в этой роли ваше отношение к отцовству?
— Он просто лишний раз подчеркнул, что папа — это не просто тот, кто родил и в паспорте записан как папа. Папа — это достаточно большая работа. Нужно быть вовлеченным в воспитание детей. Я думаю и точно знаю, что мои дети, мои девочки запомнят на всю жизнь, сколько раз я привел их в школу и сколько раз я их встретил. Это событие, которое остается в сердце каждого ребенка.
Какие фильмы обычно смотрите всей семьей?
— Я очень люблю смотреть мультфильмы с детьми. Мы прямо идем смотрим большой мультфильм какой-то, какую-то франшизу. Ну и, конечно, какие-то семейные комедии.
Вот сейчас эта семейная комедия «Папа может!» — это отличный способ полтора часа провести вместе всей семьей. Каждый член семьи увидит себя на экране. Я вам гарантирую.
Какой фильм или сериал гарантированно поднимает вам настроение?
— «Бабушка легкого поведения 1», «Бабушка легкого поведения 2»... В общем, смотрите семейные фильмы. Я, кстати, уверен, что наш фильм – вне времени. Мне кажется, уже 25-й или 30-й iPhone выйдет, а наш фильм будут смотреть.
Комедия – главный жанр вашего творчества. Увидим ли мы когда-нибудь Александра Ревву в драматической роли или, быть может, в хорроре?
— Ох, хороший вопрос. Я могу сказать, что Александра Ревву вы увидите в ближайшее время в хорошей драматической роли. В этом году родится новый артист — певец Александр Ревва. Артур Пирожков — это про весело и нескучно, а Александр Ревва — человек, который может рассказать что-то поглубже.
То есть у Александра Ревва будут какие-то более драматические и лирические песни?
— У Александра Реввы есть песни, которые, просто если подписывать как Артур Пирожков… Нет, это не Артур Пирожков. Это Александр Ревва. Почему бы его не показать?
А вы его, Артура Пирожкова, копируете?
— Они очень похожи, но есть нюансы.
Не будет потом каких-то проблем с Пирожковым?
— Может быть. Могут быть проблемы. Я думаю, что мы разделим. Реально есть песни, которые не ложатся в репертуар Пирожкова.
А когда ждать новый хит именно от Александра Реввы?
— Хороший вопрос. В ближайшее время пока готовит хит только Артур Пирожков, но недавно я впервые дал закрытый концерт как Александр Ревва – с живыми музыкантами, глубокие, красивые песни, блюз и даже романсы. Потому что мы взрослеем. Хотя возраста не существует. Я еще раз говорю, что возраста не существует.
Что ваша семья думает про Александра Ревву – актера?
Я не спрашивал, но, по-моему, они улыбаются, восхищаются. Я думаю, что, может быть, это хорошие комплименты.