Дочь Баталова рассказала об отношениях со старшей сестрой после слухов об опеке

Адвокат семьи Баталова опровергла слухи об опеке над дочерью актера
Алексей Баталов
Алексей Баталов

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова и цирковой артистки Гитаны Леонтенко Мария рассказала об отношениях со старшей сестрой по отцу Надеждой. Адвоката женщины Татьяну Кириенко, выступившую от лица своей клиентки, цитирует NEWS.ru.

«Еще у нас с сестрой замечательные отношения, но у каждого свои проблемы, заботы, неурядицы. Надюша приходит, с Надюшей общаемся», — сказала Баталова.

Женщина также просила не встревать в ее семейную жизнь. Известно, что дочь Алексея Баталова живет с диагнозом ДЦП и может общаться только письменно с помощью компьютера. После кончины матери появились слухи, что Надежда может взять опеку над Марией, но адвокат семьи Баталовых опровергла это.

По словам Кириенко, Мария полностью дееспособный человек, оплачивает себе сиделку и не нуждается в опеке.

Ранее сообщалось, что Михалков взял на себя расходы на прощание с вдовой Баталова.