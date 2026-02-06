Ричмонд
Эмигрировавшая из России звезда «Чик» опубликовала фото с мужем и детьми

Актриса Варвара Шмыкова показала фото с мужем и детьми

Эмигрировавшая из России звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое семейное фото. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса рассказала подписчикам, что они находятся на Кипре. Артистка снялась с мужем и детьми во время прогулки по Лимассолу.

Варвара Шмыкова с мужем и детьми / фото: соцсети
Варвара Шмыкова с мужем и детьми / фото: соцсети

«Это было лучшее решение поехать всей семьей за компанию с Даней на его работу», — отметила она.

Знаменитость с 2022 года замужем за диджеем Даниилом Радловым. 11 июня 2023 года у супругов в Аргентине родился общий сын, которого они назвали Лукой. У Шмыковой также есть восьмилетний первенец от брака с оператором Евгением Козловым. Звезда родила мальчика в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что Варвара Шмыкова закрыла свой бизнес на родине.